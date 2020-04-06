Ярославль, 6 апреля, 2020, 08:29 — ИА Регнум. В Ярославле с 6 апреля резко сокращается количество рейсов городского электротранспорта. Об этом сообщает МУП «Яргортранс».

Троллейбус в Ярославле

Рейсы сокращаются «в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также учитывая резкое снижение пассажиропотока». Фактически электротранспорт будет работать только в часы пик утром и вечером: примерно с 6 до 9 утра и с 4 до 7 вечера. Точное расписание можно найти на сайте МУП «Яргортранс».

Движение по трамвайному маршруту № 9 «Улица Блюхера — Улица Свердлова» временно прекращено. Также отменены автобусные маршруты № 5 «Богоявленская площадь — Осташинское кладбище», 14 «Богоявленская площадь — Игнатовское кладбище», 15 «15 МКР — Игнатовское кладбище».