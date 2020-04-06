Челябинск, 6 апреля, 2020, 08:03 — ИА Регнум. Депутаты челябинского областного Заксобрания проводят заседание дистанционно. Трансляции им организовали в каждом из представляемых ими муниципалитетах.

Законодательное Собрание Челябинской области Прямая трансляция заседания Законодательного Собрания Челябинской области

Спикер парламента Владимир Мякуш отметил, что это сделано для того, чтобы никто из депутатов не заразился коронавирусом. Отметим, заседание проходит 6 апреля. Некоторые из депутатов сидят в масках.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на Южном Урале 27 заразившихся коронавирусной инфекцией. Четверо из них уже выписаны.