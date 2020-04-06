Барнаул, 6 апреля, 2020, 07:47 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где, как и во многих других регионах, из-за мировой эпидемии коронавируса введён режим самоизоляции, наблюдается повышение потребительского спроса. Такие данные сегодня, 6 апреля, обнародовал региональный оперативный штаб со ссылкой на информацию управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул на карантине

Исследовав запасы и стоимость 52 товарных позиций на региональном рынке, проверяющие пришли к выводу, что рост цен отмечен по отдельным товарным группам — мука, лук, сахар, свинина, молоко сгущенное (0,1 — 0,7%), морковь (1,4%).

Между тем в социальных сетях и телеграм-каналах приводятся несколько другие цифры подорожавшего продовольствия. Это, в частности, касается самых доступных яблок, вздорожавших в одной из торговых сетей более чем на 20 процентов, и имбиря, за килограмм которого в другом сетевом магазине нужно отдать более 2000 рублей.

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