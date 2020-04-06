Чебоксары, 6 апреля, 2020, 07:13 — ИА Регнум. В столице Чувашии будет увеличено число рейсов общественного транспорта, но только в часы пик. В остальное время транспорт будет ходить по-прежнему, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Чебоксар.

Cap.ru Новый режим работы общественного транспорта в Чебоксарах

По итогам заседания оперативного штаба и в связи с новым решением региональной власти было принято решение увеличить количество автобусов и троллейбусов в часы пик — с 6 до 8 утра, а также с 15 до 18 часов. При этом в остальное время интервал будет достигать 40 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля было сокращено количество рейсов общественного транспорта: в часы пик он ходил по режиму выходного дня, в остальное время интервал возрос на 20−40 минут. Тогда власти отмечали, что пассажиропоток сократился на 60−70%.

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Напомним, 6 апреля в Чувашии возобновят работу ряд производственных организаций «при условии соблюдения всех мер безопасности — в частности, при проведении дезинфекции, соблюдении санитарно-эпидемиологических требований».

С 3 апреля и до особого распоряжения в Чувашии приостанавливаются пассажирские перевозки по междугородним маршрутам, ограничиваются пригородные перевозки.