Тамбов, 6 апреля, 2020, 03:23 — ИА Регнум. Один из кредиторов федерального казённого предприятия «Тамбовский пороховой завод» обратился в суд с банкротным иском. Претензии пока арбитражем Тамбовской области к производству не приняты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротный иск

Исковое заявление поступило в суд 27 марта 2020 года. Истец — подмосковное ООО «ГранДоставка». Сумма иска — 2 224 415,57 рубля.

В конце сентября 2019 года «ГранДоставка» выиграла гражданский иск у завода, и судом с ответчика была взыскана «задолженность по контракту 0564100000218000041_265697 от 16.04.2018 года в сумме 2 365 613,1 руб., неустойку с 09.02.2019 г. по 24.06.2019 г. в сумме 60 323,13 руб., всего — 2 425 936,23 рубля», а также расходы по госпошлине. В основу спора лёг контракт на поставку оптического микроскопа.

Напомним, завод является одним из крупнейших в России производителей порохов и боеприпасов полного цикла. Помимо этого, предприятие является производителем свыше 20 видов игрушек-неваляшек.

Завод работает с 1915 года в городе Котовске Тамбовской области, являясь для него градообразующим предприятием.