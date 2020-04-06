Федеральный пороховой завод пытаются обанкротить
Тамбов, 6 апреля, 2020, 03:23 — ИА Регнум. Один из кредиторов федерального казённого предприятия «Тамбовский пороховой завод» обратился в суд с банкротным иском. Претензии пока арбитражем Тамбовской области к производству не приняты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Исковое заявление поступило в суд 27 марта 2020 года. Истец — подмосковное ООО «ГранДоставка». Сумма иска — 2 224 415,57 рубля.
В конце сентября 2019 года «ГранДоставка» выиграла гражданский иск у завода, и судом с ответчика была взыскана «задолженность по контракту 0564100000218000041_265697
Напомним, завод является одним из крупнейших в России производителей порохов и боеприпасов полного цикла. Помимо этого, предприятие является производителем свыше 20 видов игрушек-неваляшек.
Завод работает с 1915 года в городе Котовске Тамбовской области, являясь для него градообразующим предприятием.