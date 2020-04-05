Кондинский район, Югра, 5 апреля, 2020, 17:33 — ИА Регнум. В Кондинском районе Югры полицейские установили гражданина, распространяющего ложную информации о коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Фото пресс-службы УМВД России по ХМАО

В различных группах мессенджера Viber 29-летний уроженец посёлка Куминский под видом достоверных сведений распространил фейк о заражении коронавирусной инфекцией жителя посёлка Мортка. Данные сообщения вызвали панику у жителей Кондинского района.

По факту возбуждено административное дело по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»). Нарушителю грозит штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.