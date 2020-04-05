Москва, 5 апреля, 2020, 16:01 — ИА Регнум. В связи с мировой эпидемией коронавируса и вынужденной самоизоляцией граждан, руководитель духовного собрания мусульман России Альбир Крганов рассказал корреспонденту ИА REGNUM о том, что считает действительно важным в это непростое время:

Андрей ИА Красная Весна Соборная мечеть Республики Адыгея. Майкоп

«Слово «карантин» — оно европейское, но в исламской доктрине тоже это понятие присутствует. Ещё 14 веков назад пророк Мухаммед изрёк: если где-то есть болезнь, которая распространяется, то не заходите в эти города. Также он призывал и не выходить оттуда. После пророка, во времена Халифата, основу о том же самом объясняли так: болезнь — как огонь, а живые существа — как дрова. И тут уже выбирать нам вместе. И даже во время военных походов, когда настигала чума, исламские лекари призывали закрываться по шатрам и не выходить на общую площадку, дабы не заразить друг друга.

Мы это изучаем, знаем, но, конечно, не ожидали, что нам придётся эти знания применять сейчас, но фактически на основе всего того, что там прописано, сегодня мероприятия реализуют. Авиценна — известный врачеватель, мусульманин, за основу своего трактата о борьбе с распространением вируса тоже брал священное писание. Но сегодня людям важно безотносительно религий и национальностей, в спокойном формате и без паники аккуратно решать все проблемы, не политизировать излишне (потому что этим не поможешь), а наоборот — объединиться и слушать врачей, делать то, что они нам говорят.

В этот непростой период, особенно в преддверии Священного Рамадана, мы напоминаем богатым людям, что в их имуществе есть доля нуждающихся. Это как раз то время, когда мы должны помогать многодетным семьям, пожилым, больным людям. Этот призыв обязательно будет услышан, мы занимается и этим. Также просим, в том числе, рассмотреть возможность снизить арендную плату. Если это верующие люди, давайте поможем, ведь такая ситуация не всегда возникает. Давайте с пониманием отнесёмся —или вообще простим долги по аренде, или максимально снизим оплату.

Мы должны также постараться осуществить такую социальную часть своей миссии, чтобы помочь ближнему. Не только ждать от государства, что вот кто-то нам должен принести и дать — это не совсем правильно. Мы сами, внутри своего сообщества, должны оказывать своё сопричастие.

И вторая немаловажная работа нашей религиозной организации — мы просим начать обучение — в онлайн режиме, через сети, через интернет — там тоже организованы многие программы. Это и открытые уроки и ответы на вопросы — отдельно по юношам, по девушкам, по детям — разные программы. То есть тоже, чтобы в это время самоизоляции, как говорится, мы находились не в пассивном, а в активном режиме. И с пользой для себя изучить и научиться чему-то новому. Это такое испытание от Творца, но мы должны пройти его достойно. А наша задача — призывать к милосердию, состраданию, уважению друг к другу. Вот что главное сейчас».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 апреля, в 79 регионах России зарегистрировано 5389 случаев коронавируса. За весь период с начала эпидемии выписано по выздоровлении 355 человек. ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию.

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