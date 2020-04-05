Калуга, 5 апреля, 2020, 14:35 — ИА Регнум. В Калужской области 19 системообразующих для деятельности региона предприятий в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами продолжат работу в период нерабочих дней. Об этом 5 апреля написал на странице в социальной сети «ВКонтакте» врио губернатора области Владислав Шапша, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В числе 19 предприятий, которые могут возобновить работу с 6 апреля, филиал АО «НПО Лавочкина» в г. Калуге; АО «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт; АО ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина; АО «Калужский электромеханический завод»; АО «Калугаприбор»; АО «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств»; АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры»; АО «НИФХИ им. Л.Я.Карпова»; АО «Калугапутьмаш»; АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (Людиновский и Товарковский филиалы); АО «Людиновский тепловозостроительный завод»; Сосенский приборостроительный завод; филиал ООО «Нестле Россия» в селе Ворсино; ООО «Фольксваген Груп Рус» автозавод в Калуге и другие. Решением областного правительства перечень предприятий может быть расширен. Одно из обязательных требований к предприятиям, возобновившим работу в условиях коронавирусной инфекцией — неукоснительное выполнением усиленного комплекса санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Напомним, Калужская область до 8 апреля должна представить в правительство РФ региональную программу поддержки отраслей экономики, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Предполагается, что недополученные доходы будут софинансироваться из бюджета РФ.