Ханты-Мансийск, 5 апреля, 2020, 14:08 — ИА Регнум. В Югре за последние сутки выявлено три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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Итого в ХМАО, по данным надзорного ведомства, насчитывается 19 заболевших новой коронавирусной инфекцией, двое из которых выздоровели.

Всего за последние сутки в России подтверждены 658 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 14 регионах.