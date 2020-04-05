Больницам Костромской области не хватает 49 аппаратов ИВЛ
Кострома, 5 апреля, 2020, 13:31 — ИА Регнум. Количество аппаратов искусственной вентиляции лёгких в больницах Костромской области не соответствует рекомендованному Министерством здравоохранения РФ. Об этом журналистам рассказала заместитель губернатора Костромской области Ольга Еремина.
Для лечения пациентов с коронавирусом Министерство здравоохранения РФ рекомендовало развернуть в регионе 111 коек, оснащенных аппаратами ИВЛ. Однако в настоящий момент для этих целей могут быть использованы лишь 62 установки. Устранить имеющийся дефицит костромские власти намерены с помощью средств, выделенных правительством РФ.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 33,4 млрд рублей на оказание медицинской помощи больным новым коронавирусом в 77 регионах РФ. Средства используются на создание дополнительных койко-мест в больницах, а также на закупку необходимого медицинского оборудования. Костромской области в соответствии с распоряжением выделили 130 миллионов рублей.