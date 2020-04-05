Кострома, 5 апреля, 2020, 13:31 — ИА Регнум. Количество аппаратов искусственной вентиляции лёгких в больницах Костромской области не соответствует рекомендованному Министерством здравоохранения РФ. Об этом журналистам рассказала заместитель губернатора Костромской области Ольга Еремина.

Для лечения пациентов с коронавирусом Министерство здравоохранения РФ рекомендовало развернуть в регионе 111 коек, оснащенных аппаратами ИВЛ. Однако в настоящий момент для этих целей могут быть использованы лишь 62 установки. Устранить имеющийся дефицит костромские власти намерены с помощью средств, выделенных правительством РФ.

«Всего на территории Костромской области — 121 аппарат ИВЛ различной модификации, (59 из них используются для текущей медпомощи — прим. ИА REGNUM). Департаментом здравоохранения определено количество аппаратов, которые могут использоваться для искусственной вентиляции легких у граждан с подтверждением или с подозрением на коронавирусную инфекцию. Таких аппаратов 62. Еще 49 аппаратов заявлены как потребность. К нам пришел источник 130 млн рублей, на которые и будет осуществлена закупка недостающих аппаратов искусственной вентиляции легких», — пояснила ситуацию Ольга Еремина.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 33,4 млрд рублей на оказание медицинской помощи больным новым коронавирусом в 77 регионах РФ. Средства используются на создание дополнительных койко-мест в больницах, а также на закупку необходимого медицинского оборудования. Костромской области в соответствии с распоряжением выделили 130 миллионов рублей.