Калуга, 5 апреля, 2020, 13:15 — ИА Регнум. Крестные ходы с чудотворным образом Калужской иконы Божией Матери прошли 5 апреля по городам области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии.

Скрин видео Владимира Кормильцева По пути крестного хода священнослужители совершали молебные пения с особыми прошениями о прекращении вредоносного поветрия.

В Свято-Троицком кафедральном соборе Калуги состоялся молебен против вредоносного поветрия — коронавирусной инфекции. Большинство прихожан молились дома, находясь на самоизоляции. Затем священнослужители объехали с чудотворной иконой, именуемой «Калужская», и ковчегами с мощами святого праведного Лаврентия Калужского и преподобных Оптинских Старцев по основным магистралям вокруг областного центра. По пути крестного хода священнослужители совершали молебные пения с особыми прошениями о прекращении вредоносного поветрия. Одновременно автомобильные крестные ходы были организованы в Боровске, Жукове, Кондрове, Малоярославце, Медыни, Мещовске, Обнинске, Перемышле и в Тарусе.

Крестные ходы с Калужской иконой Божией Матери, как верят православные, не раз избавляли город от эпидемий. Так, в 1771 году, во время эпидемии холеры, святыню три дня носили по городу, служили молебны, заносили в дома. В честь избавления города от холеры 2 сентября (15 сентября по новому стилю) был установлен праздник и крестный ход.