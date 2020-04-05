Москва, 5 апреля, 2020, 13:01 — ИА Регнум. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля, об этом сообщил глава комиссии Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

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«Не исключаю, что по вопросу реакции Запада на борьбу с коронавирусом в России нами в ближайшее время будет проведено заседание комиссии. Заседание может пройти в удаленном режиме с использованием современных технологий», — заявил Пискарёв.

В качестве примера Пискарёв привел материал «Немецкой волны». СМИ приводит мнение правозащитников из признанной нежелательной организации «Открытая Россия» о том, что принятые Госдумой законы по противодействию фейк-ньюз о коронавирусе якобы являются ограничением свободы слова.

«Эта информация не соответствует действительности. Также мы обратили внимание на публикации таких СМИ, как «Радио Свобода», «Медуза», «Настоящее время», «МБХ-медиа» и ряда других», — сказал парламентарий.

В частности, «Медуза» и «Радио Свобода» распространяют информацию, что в России существует дефицит аппаратов ИВЛ, что не соответствует действительности.

Распространяются также не соответствующие действительности публикации о работе российских врачей в Италии, о действиях правоохранительных органов в отдельных регионах в условиях эпидемии, перечислил глава комиссии.