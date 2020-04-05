Краснодар, 5 апреля, 2020, 12:58 — ИА Регнум. Сроки карантина на территории Краснодарского края продлены до 12 апреля, решение об этом принял губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 5 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Я обращаюсь к вам еще раз с огромной просьбой: давайте наберемся выносливости, терпения еще на семь дней. У нас нет другого способа быть уверенными в стабилизации эпидемиологической обстановки в крае, кроме как продлить карантинные меры до 12 апреля. Нельзя допустить ухудшения ситуации. Мы должны сберечь себя, своих родных и близких, сберечь друг друга», — с такими словами Кондратьев обратился к жителям региона.

Глава региона добавил, что 6 апреля будут предложены меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Также губернатор поблагодарил краснодарцев за соблюдение режима карантина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, карантин на территории Кубани был введён с 18:00 31 марта, изначально он должен был продлиться до 5 апреля. Число подтверждённых случаев коронавируса на территории края по данным на 4 апреля составляло 39.