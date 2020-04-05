Екатеринбург, 5 апреля, 2020, 12:17 — ИА Регнум. Доктор Анна Овчинникова руководит 6-м инфекционным отделением больницы №40 в Екатеринбурге. Сюда привозят пациентов с коронавирусной инфекцией. В видеоинтервью, опубликованном на официальной страницеСвердловской области в сети VK, она рассказала о своём опыте работы с заражёнными.

Пресс-служба больницы №40 в Екатеринбурге Врачи больницы №40 в Екатеринбурге, на них надеты индивидуальные средства защиты

Пресс-служба больницы №40 в Екатеринбурге Доктор, который лечит больных коронавирусом пациентов в больнице №40 в Екатеринбурга

«Заразиться коронавирусной инфекцией, конечно, страшно — у нас тоже дети, семьи. Мы отвечаем не только за себя, но и за своих близких. Но это не тот страх, который парализует, это тот страх, который дисциплинирует. Мы работаем в средствах индивидуальной защиты, это работа, которую мы выполняем ежедневно. Мы научены работать с особо опасной инфекцией, знаем, чем это опасно, как это предотвратить», — отметила Анна Овчинникова.

Свою работу она сравнила с действиями пожарных:

«Например, как пожарный: он тушит огонь, спасает людей. Ему страшно, но он знает, как действовать в данной ситуации».

Пресс-служба больницы №40 в Екатеринбурге Корпус инфекционного отделения больницы №40 в Екатеринбурге

Рассказывая о том, как в больнице встречали первого больного коронавирусной инфекцией, Анна Овчинникова отметила:

«Когда весь мир был охвачен коронавирусной инфекцией, были зарегистрированы первые случаи в Москве, мы ждали поступления первого пациента в наш регион, проводили обучение, отрабатывали навыки оказания медицинской помощи с такими больными, консультировались с коллегами из других регионов.

И в день госпитализации первого пациента мы, конечно, очень волновались, ожидая его в специальном боксе в средствах индивидуальной защиты. Было страшно — не буду скрывать это. Но когда мы увидели пациента, мы все выдохнули, страх как-то исчез. И на первый план вышел алгоритм работы. И были назначены обследования, сразу был проведён врачебный консилиум, назначено лечение, а его тактика согласована с руководством больницы», — поделилась доктор Анна Овчинникова.

Пресс-служба больницы №40 в Екатеринбурге Заведующая 6-м инфекционным отделением больницы №40 в Екатеринбурге Анна Овчинникова

Что касается особенностей взаимодействия медиков с больными, заражёнными COVID-19, она, в частности, отметила:

«Инфекционное заболевание всегда наступает внезапно. Это рушит многие планы. В первую очередь — у самого пациента, у медицинского персонала, у руководства больницы и, я бы даже сказала — на государственном уровне. Наш корпус полностью перепрофилирован на приём пациентов с коронавирусной инфекцией.

Помимо симптомов болезни, пациент переживает, у него появляется страх за то, что он мог заразить своих близких и родных. Такие пациенты ведут себя настороженно. Могут паниковать, когда видят персонал в средствах индивидуальной защиты. А искусство врача состоит в том, чтобы расположить больного к себе, успокоить, направить в правильное русло, объяснить, что наша общая цель — это победа над болезнью. Этим я хотела сказать, что основной момент работы — это психологический настрой».

Пресс-служба больницы №40 в Екатеринбурге Персонал инфекционного отделения больницы №40 в Екатеринбурге

На вопрос о геройстве Анна Овчинникова ответила, что не считает себя героем: «Это обычный процесс, это моя любимая работа. Я горжусь тем, что я работаю здесь. Люблю свой коллектив, мы одна команда. А герои мы или нет — покажет время».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным на 5 апреля на территории Свердловской области зарегистрировано 40 подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией (COVID-19).

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