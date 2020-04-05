Калуга, 5 апреля, 2020, 12:51 — ИА Регнум. На территории Калужской области по состоянию на утро 5 апреля по-прежнему официально зафиксировано шесть случае коронавирусной инфекции. Один пациент выздоровел. Однако за сутки выросло число случаев с подозрением на инфекцию с 36 до 46 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Как пишет на странице в социальной сети «ВКонтакте» врио губернатора области Владислав Шапша, условно-положительные анализы 51 пациента направлены на проверку. Из них на пять человек уже получен отрицательный результат. На карантине в больнице находятся 26 человек. На обсервации в санатории «Спутник» помещено 12 человек. Дома под наблюдением медиков — 2080 человек. По результатам анализов с наблюдения снято 1999 человек.

Накануне в регионе было принято решение расширить меры материальной поддержки всем медикам и не медицинским работникам, непосредственно сталкивающимся с коронавирусной инфекцией.