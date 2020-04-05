Ярославль, 5 апреля, 2020, 10:45 — ИА Регнум. В Ярославской области подтвержден диагноз «короновирусная инфекция» у еще одного больного. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети ярославского губернатора Дмитрия Миронова. Заболевший находится в Ярославской областной инфекционной больнице, его состояние стабильное. Пациент является жителем Ярославского муниципального района, вирусом он заразился в одной из эндемичных стран, откуда недавно вернулся.

Департамент здравоохранения ЯО Ярославская инфекционная больница

«Вместе с ним в Ярославской области лечение от коронавирусной инфекции проходят 6 человек. Ждём подтверждения из Москвы по 8 пробам. За сутки лабораторно обследовано 414 человек. Все результаты отрицательные», — отметил Дмитрий Миронов.

В режиме изоляции после возвращения из-за границы продолжают оставаться 1537 жителей Ярославской области.