Балашиха, Московская область, 5 апреля, 2020, 10:34 — ИА Регнум. В разгар эпидемии коронавируса особенно много работы появилось у врачей скорой помощи. В подмосковной Балашихе о них не забыли волонтеры Общественной палаты Московской области и молодогвардейцы. Когда уставшие медики возвращались со смены, им в рамках стартовавшей региональной акции «Наше дело в помощь вам» вручали букеты роз. Как сообщает официальный сайт муниципалитета со ссылкой на слова председателя Общественной палаты Балашихи Елены Жаровой, за время этой акции волонтёры подарили врачам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусной угрозой, 150 букетов роз.

Евгений Дудин, официальный сайт городского округа Балашиха Врачам станции сокрой помощи Балашихи подарили букеты роз

«У нас в Балашихе неравнодушные жители. За последнее время отмечается прирост волонтеров. Мы помогаем доставлять продукты одиноким пенсионерам, многодетным семьям и самоизолированным жителям», — пояснил руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Алексей Егоров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, акция «Наше дело в помощь вам» началась в Московской области в начале апреля 2020 года. Старт ей дало руководство Ступинского тепличного комбината.