Горно-Алтайск, 5 апреля, 2020, 09:01 — ИА Регнум. Республика Алтай, куда в нерабочие дни, наплевав на самоизоляцию, отправились туристы пережидать эпидемию коронавируса, прекратила принимать авиарейсы из Москвы. Об этом сообщает сегодня, 5 апреля, оперштаб региона со ссылкой на заявление губернатора Олега Хорохордина.

Gleb Osokin Аэропорт Гороно-Алтайска

«С 1 апреля рейсы приостановила авиакомпания «Победа», с сегодняшнего дня (5 апреля — прим. ИА REGNUM) отменены рейсы S7. Таким образом, авиасообщение между Республикой Алтай и Москвой полностью приостановлено с целью профилактики коронавирусной инфекции», — пояснил глава республики.

В авиакомпаниях подчеркнули, что «Победа» приостановила рейсы внутри страны до 31 мая, S7 на данный момент отменила «алтайские» рейсы до 23 апреля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай, как и во всех других российских регионах, с 31 марта ведён режим самоизоляции. Но, несмотря на многочисленные просьбы общественников, политиков и чиновников, в регион продолжают массово приезжать туристы. Тому способствует не только великолепная погода и живописная местность, но и то, что в регионе пока не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

Читайте также: Алтайцы просят не ездить к ним пережидать карантин