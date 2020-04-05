Иркутск, 5 апреля, 2020, 07:56 — ИА Регнум. В Приангарье круг выявленных заражённых коронавирусной инфекцией по состоянию на 5 апреля расширился до девяти человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Помимо этого, ещё у четверых человек результат исследования оказался сомнительным, биологические пробы доставлены в новосибирский научный центр «Вектор».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, с 31 марта в Иркутской области, как и в других регионах, ввели режим самоизоляции. В тот день в Приангарье было официально зарегистрировано только три случая заражения коронавирусом.

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