Нагорный Карабах, 4 апреля, 2011, 11:13 — ИА Регнум. 3 апреля президент Нагорного Карабаха Бако Саакян посетил Мартакертский район НКР. Как сообщили ИА REGNUM в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Бако Саакян посетил село Талыш, где встретился с представителями местной общины и обсудил с ними существующие проблемы. Президент подчеркнул необходимость улучшения социально-экономической ситуации в этом селе как с точки зрения развития приграничной зоны, так и содействия возвращению его жителей на родину.

Глава НКР побывал также на стройплощадках ГЭС, строящихся в населенном пункте Мадагис и на реке Трге. Бако Саакян отметил важное значение этих объектов для республики как важной составляющей энергетической безопасности НКР. Бако Саакян дал конкретные поручения руководителям заинтересованных ведомств по выполнению работ на должном уровне. В ходе поездки его сопровождали премьер-министр Ара Арутюнян , другие должностные лица.