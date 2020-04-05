Президент Нагорного Карабаха посетил строящиеся ГЭС в Мартакертском районе
Нагорный Карабах, 4 апреля, 2011, 11:13 — ИА Регнум. 3 апреля президент Нагорного Карабаха
Глава НКР побывал также на стройплощадках ГЭС, строящихся в населенном пункте Мадагис и на реке Трге. Бако Саакян отметил важное значение этих объектов для республики как важной составляющей энергетической безопасности НКР. Бако Саакян дал конкретные поручения руководителям заинтересованных ведомств по выполнению работ на должном уровне. В ходе поездки его сопровождали премьер-министр