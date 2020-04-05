Москва, 5 апреля, 2020, 07:31 — ИА Регнум. Кредитные каникулы не освобождают заёмщика от уплаты процентов по кредиту, которые продолжат начисляться в этот период. Об этом напомнили в Центробанке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Если у вас есть возможность платить посильные для вас суммы кредитору во время льготного периода, то эти платежи будут направляться на уменьшение основного долга по кредиту», — сообщили в ЦБ России.

Регулятор напомнил, что через 30 дней после завершения кредитных каникул заёмщик будет обязан уплатить набежавшие за этот период проценты и внести соответствующую сумму в течение 24 месяцев равными ежемесячными платежами.

Также сообщается, что штрафы и просроченные проценты по кредитным обязательствам также должны быть выплачены равными ежемесячными платежами после завершения кредитных каникул.