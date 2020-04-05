Москва, 5 апреля, 2020, 07:12 — ИА Регнум. Заявление о возможности сокращения уровня добычи нефти, сделанное российским президентом Владимиром Путиным 3 апреля в ходе онлайн-совещания по проблемам энергетики, прокомментировал на своих интернет-ресурсах доктор экономических наук Никита Кричевский. Ссылаясь на публикацию Bloomberg, где сказано, что Россия готова к сокращению добычи в рамках ОПЕК+ не более 1 млн бар. в день при условии, что другие, включая США, также сократят добычу, он отметил:

Добыча нефти

«В то же время общий объем заявленного сокращения добычи — 10 млн бар. в день, который должен лечь в основном на Россию и КСА. США в ОПЕК+ не входят. Данное заявление, если оно соответствует истине, похоже на ультиматум, который Россия выдвигает всему нефтяному миру. Мир в оторопи».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского государства заявил, что «Москва не будет обсуждать сокращение уровня добычи от нынешних «задранных» кризисом уровней».

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