Вашингтон, 5 апреля, 2020, 01:12 — ИА Регнум. Власти США мобилизуют дополнительно несколько тысяч военнослужащих для помощи регионам страны в борьбе с распространением заболевания COVID-19. Об этом сказал лидер США Дональд Трамп, выступая перед журналистами.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Мы собираемся выделить дополнительно значительное количество военнослужащих для помощи штатам», — отметил он.

По его словам, на помощь штатам мобилизуют «тысячи военнослужащих, медиков, профессионалов, медсестер и врачей».

Военнослужащих прежде всего направят в штат Нью-Йорк, где бушует эпидемия.

Как передавало 5 апреля ИА REGNUM, Трамп заявил о том, что в США в ближайшие недели произойдет резкий всплеск количества смертей из-за последствий заражения коронавирусом.