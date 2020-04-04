Баку, 5 апреля, 2020, 00:38 — ИА Регнум. Все сухопутные и воздушные границы Азербайджанской Республики перекрыты в связи с противодействием распространению вируса с SARS-CoV-2. Соответствующее решение принял Оперативный штаб при кабинете министров страны, сообщает 4 апреля Day.Az.

Zac allan КПП на границе

Въезд и выезд через азербайджанскую границу приостанавливается с 00:00 5 апреля по 00:00 20 апреля как наземным, так и воздушным транспортом. Исключением станет трансграничная перевозка грузов.

Ожидается, что данная мера позволит быстрее изолировать зараженных внутри страны, а также оперативно выявить и поместить на карантин их контакты.

Проживающих за границей гражданам Азербайджана рекомендовано сохранять спокойствие и соблюдать санитарный режим стран прибывания.

Напомним, с 5 апреля в стране также введены ограничения на передвижения граждан внутри страны. Покинуть место жительства можно будет только после получения соответствующего разрешения по интернету. Уважительным поводом для этого будет считаться необходимость приобретения продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости, а также для отправки корреспонденции по почте или визита в банк.

Согласно последним данным в Азербайджане выявлено 521 случай заражения COVID-19, пять из которых закончились смертью.