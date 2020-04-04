Киев, 4 апреля, 2020, 23:44 — ИА Регнум. На Украине количество пациентов с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией превысило 1220. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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В сообщении говорится, что по состоянию на 22:00 мск лабораторно подтверждено 1225 случаев заражения коронавирусом. Количество летальных исходов на территории страны составило на этот же момент 32. Число выздоровевших от COVID-19 составило 25 человек, у этих пациентов при повторном тестировании не было выявлено коронавирусной инфекции в организме, отметили в пресс-службе министерства.

Отметим, что за сутки в стране выявили более 100 случаев заражения коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля первый заместитель главы фракции «Слуга народа», глава президентской партии Александр Корниенко в ходе онлайн-конференции заявил, что Верховная рада Украины — один из чемпионов по процентному отношению заболевших коронавирусом к общему числу депутатов.

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