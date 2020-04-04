Москва, 4 апреля, 2020, 23:50 — ИА Регнум. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко был удивлен возрастом первых поступивших на лечение пациентов с пневмонией COVID-19, они оказались намного моложе, чем предполагали медики. Об этом 4 апреля он сообщил в интервью RT.

Kremlin.ru Денис Проценко

«Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала», — отметил Проценко, имея ввиду более молодой возраст больных, поступивших на лечение, чем предполагали врачи.

Напомним, ранее в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом сообщали, что почти половина новых заболевших младше 45 лет.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 3 357 заболевших. Среди новых заболевших 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 143 человек — от 46 до 65 лет и еще 67 людей старше 65 лет, причем 15 из них — старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 14 детей.