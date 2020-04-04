Нью-Йорк, США, 4 апреля, 2020, 23:25 — ИА Регнум. Федеральное правительство США оборудует 2500 дополнительных коек в конференц-центре Якоба Явица в Нью-Йорке для пациентов, больных COVID-19. Об этом 4 апреля написал губернатор Нью-Йорка Андрю Куомо на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

В больнице

«Это драматическая помощь в нашей борьбе со временем, распространением и отсутствием больничных мощностей», — говорится в сообщении.

Куомо также подчеркнул, что приоритетным направлением властей штата является снижение нагрузки на больницы Нью-Йорка.

Напомним, ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что число людей, скончавшихся от коронавируса за минувшие сутки в штате, составило 630. Всего на территории Нью-Йорка, по последним данным, скончались с начала эпидемии коронавируса 3565 человек. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк достигло почти 114 тыс.

Читайте также: Число скончавшихся в штате Нью-Йорк от коронавируса за сутки превысило 600