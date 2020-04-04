Питтсбург, США, 4 апреля, 2020, 23:05 — ИА Регнум. Учёные из Университета Карнеги — Меллона разработали приложение для смартфона, которое с помощью анализа голоса, может определить, болен ли человек COVID-19. Об этом сообщает NEOSCOPE.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Со смартфоном

Отмечается, что для диагностики необходимо несколько раз покашлять перед смартфоном, затем произнести несколько гласных звуков, а также повторить алфавит. Сопоставив голос пользователя с накопленными образцами здоровых людей и больных COVID-19, а также больных другими респираторными заболеваниями, программа выдаст прогноз вероятности заражения коронавирусной инфекцией.

Исследователи отмечают, что кашель пациента больного новой коронавирусной инфекцией очень отчетлив. Вирус так сильно влияет на лёгкие, что специфическим образом нарушаются дыхательные функции и некоторые другие жизненно важные параметры. Они формируют своего рода «подпись» в голосе.

Учёные подчёркивают, что диагностика их программой не является медицинским тестом и не может заменить лабораторное исследование на COVID-19. Однако в условиях стремительного распространения инфекции программа позволит выявить тех, кому необходимо обратиться за медицинской помощью.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что стартап учёных из Массачусетского технологического университета планирует начать выпуск тест-полосок, которые за полчаса могут диагностировать коронавирус nCoV-2019.