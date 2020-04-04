Сыктывкар, 4 апреля, 2020, 22:57 — ИА Регнум. Бизнес Коми получит из бюджета республики более 400 млн рублей во время вынужденных каникул. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, это это станет дополнением к мерам федерального плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики.

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Средства будут направлены предпринимателям, которые работают в наиболее уязвимых отраслях экономики. Поддержка будет оказываться в форме возмещения части фактических расходов, связанных с оплатой труда работников, находящихся под риском увольнения.

«Эта наиболее весомая форма поддержки предпринимателей в нынешних ограничительных условиях. Такую меру еще не ввел ни один субъект Российской Федерации, и мы рассчитываем, что такая поддержка позволит сохранить занятость в сфере среднего и малого бизнеса в Коми», — пояснил министр экономики Республики Коми Константин Плехов.

В числе мер: предоставление государственных микрозаймов на расширенные цели со снижением процентных ставок, реструктуризация действующих договоров и предоставление отсрочки по договорам займа, пролонгация договоров поручительства и установление льготного размера вознаграждения за предоставление поручительства, отсрочка арендных платежей и отказ от штрафных санкций в случае нарушения сроков платежей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля указом президента врио главы Коми был назначен замминистра здравоохранения РФ Владимир Уйба. Его предшественник Сергей Гапликов покинул пост досрочно, по собственному желанию.