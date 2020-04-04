Мурманск, 4 апреля, 2020, 22:25 — ИА Регнум. Минпромторга России отправил в Мурманскую область 300 тысяч защитных масок. Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе по коронавирусу, это первая партия в рамках централизованных поставок в регионы.

В медицинской маске

В штабе отметили, что полученное количество масок покроет потребность в них лишь частично, поэтому регион прорабатывает вопрос об изготовлении масок своими силами.

«Призываем не создавать ажиотаж и не скупать маски в большом количестве. Это не последняя поставка», — заявили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области начали принудительно госпитализировать нарушителей самоизоляции. Пока в регионе подтверждены 15 случаев заражения коронавирусом.