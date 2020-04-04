Ярославль, 4 апреля, 2020, 21:33 — ИА Регнум. В Ярославской области диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у двоих человек. Как сообщил губернатор области Дмитрий Миронов, это женщина из Ярославля и мальчик из Тутаева.

Yarregion.ru Лаборатория

Состояние женщины врачи определяют как «средней степени тяжести», ребёнка — «удовлетворительное». Сейчас на стационарном лечении с COVID-19 в Ярославской области находятся 5 пациентов.

«В московской лаборатории не подтвердились 4 пробы: одна из Рыбинска (обращаю внимание жителей города), одна из Тутаева и две из Ярославля. За прошедшие сутки лабораторно обследовано 372 человека. 3 теста отправлены в столицу. Таким образом ждём подтверждения по 9 анализам», — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.