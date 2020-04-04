Санкт-Петербург, 4 апреля, 2020, 19:33 — ИА Регнум. Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») приостановила с 3 апреля по 1 мая выполнение рейсов из Москвы в четыре города Дальнего Востока.

Дарья Драй ИА REGNUM Самолет авиакомпании «Россия»

Как сообщили ИА REGNUM 4 апреля в пресс-службе перевозчика, это продиктовано «общим падением спроса на авиационные перевозки», а также «решением региональных властей о временном ограничении авиасообщения».

Приостановлено выполнение следующих рейсов:

Москва — Хабаровск — Москва (SU6287, SU6288, SU6297, SU6298);

Москва — Южно-Сахалинск — Москва (SU6283, SU6284);

Москва — Владивосток — Москва (SU6281, SU6282);

Москва — Петропавловск-Камчатский — Москва (SU6285, SU6286).

Подробную информацию о ситуации с отменой рейсов можно получить в пунктах продаж билетов и по телефонам +7 495 223−5555 (Москва), 8−800−444−5555 (звонок по России бесплатный), *555 (с мобильных телефонов).

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Как сообщало ИА REGNUM, авиаперевозчики сокращают число рейсов из-за снижения спроса на билеты в период пандемии коронавируа.