Женева, Швейцария, 4 апреля, 2020, 19:30 — ИА Регнум. Учеными пока не установлено, кто мог стать промежуточным переносчиком коронавируса 2019-nCoV и как он мог передаться от животного к человеку. Об этом 4 апреля сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1».

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«Очень тяжело узнать, это детективная работа, как этот вирус сейчас перешел из мира животных в мир людей. Так что окончательного результата этого исследования еще нет, хотя над этим работают и китайские, и все другие ученые», — отметила Вуйнович.

Напомним, ранее китайские ученые, изучив образцы генетического материала, предположили, что вероятным промежуточным звеном коронавируса 2019-nCoV от животного к человеку может быть млекопитающее панголин.

Позднее ученые из Китая выяснили, что наиболее восприимчивыми к новому типу коронавируса среди животных также являются кошки и хорьки.

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