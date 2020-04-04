Кострома, 4 апреля, 2020, 16:20 — ИА Регнум. Снятие режима обязательной самоизоляции в Костромской области будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. Об этом 3 апреля сообщил губернатор региона Сергей Ситников. Ограничительные меры в малонаселенных районах региона могут быть отменены.

Наталья Диева ИА REGNUM Кострома в период самоизоляции жителей

«Мы приняли решение о том, что через неделю, когда будет сформирован 14-дневный период карантина, и мы поймем, как развивается заболеваемость в муниципальных образованиях нашей области, мы на комиссии начнем рассматривать решения о снятии ограничительных мероприятий в целом или отдельными частями по муниципальным образованиям. Логика понятна: у нас территория области очень большая. Мы видим, что сегодня реальные проблемы есть только в областном центре, в районах таких проблем не выявлено. При непродолжительном наблюдении, если проблем не будет возникать, особенно в тех районах, где плотность населения очень невысокая, эти ограничения могут снимать», — сказал глава региона.

2 апреля Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором продлил нерабочие дни с сохранением заработной платы вплоть до 30 апреля. Главам регионов РФ были предоставлены дополнительные полномочия. Губернаторы сами должны определить самый оптимальный набор мер для их территории с точки зрения безопасности людей и устойчивости экономики.

Режим обязательной самоизоляции в Костромской области введен с 1 апреля 2020 года. Документ ограничивает перемещения жителей региона. Выходить из дома разрешается для самых неотложных дел — на работу, за покупками в ближайшую аптеку или магазин, для обращения за срочной медицинской помощью, выгула животных, выноса мусора или осуществления услуг по доставке. Соблюдение режима контролируют полицейские. Кроме этого, всех приезжающих на территорию региона обязали уходить на 14-дневную самоизоляцию, следить за здоровьем и передавать контактные данные и информацию о местах пребывания на горячую линию по номеру телефона 112. Большинство предприятий в регионе приостановили работу.