Кострома, 4 апреля, 2020, 16:10 — ИА Регнум. В Костромской области выявили еще 5 человек, больных COVID-19 — об этом 4 апреля сообщает региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Положительный результат дал тест 4 родственников, контактировавших со скончавшейся накануне 70-летней жительницей областного центра. Также COVID-19 подтвердился у третьего подростка, вернувшегося из частной поездки в Англию.

По информации медиков состояние всех пациентов нормальное, катаральных явлений у них не наблюдается. На сегодняшний день в Костроме подтверждено 8 случаев COVID-19. Ранее вирус выявил у двух детей, посещавших Великобританию и 70-летней пенсионерки, вернувшейся в Кострому из другого региона.