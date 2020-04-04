Москва, 4 апреля, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Статистику по погибшим пациентам с выявленным заражением коронавирусной инфекцией сообщила журналистам 4 апреля замглавы правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным Голиковой, всего на сегодняшний день при выявленных 4732 случаях заражения коронавирусом зафиксировано 43 случая летального исхода среди пациентов с положительным результатом анализа на коронавирус.

Как пояснила замглавы правительства РФ, большинство погибших пациентов были пожилыми людьми с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Ранее ИА REGNUM назвало регионы, в которых за последние сутки были выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.