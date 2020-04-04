Москва, 4 апреля, 2020, 15:54 — ИА Регнум. Время сохранения коронавируса на поверхности уточнили специалисты Роспотребнадзора. Информация опубликована 4 апреля пресс-службой ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно последним исследованиям, новый тип коронавируса может сохраняться на пластиковых и стальных поверхностях до 72 часов.

В связи с этим рекомендуется как можно чаще мыть руки либо обрабатывать их антисептиком и проводить обработку помещений специальными составами. Для дезинфекции Роспотребнадзор рекомендует антисептики на основе спирта, которого должно быть в составе не менее 70%, либо хлорсодержащий раствор.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 582 новых подтверждённых случаях заражения коронавирусом, выявленных в России за последние сутки. В настоящее время общее число граждан с подтверждённым заражением коронавирусом в РФ — 4731 человек.