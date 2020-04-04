Санкт-Петербург, 4 апреля, 2020, 14:59 — ИА Регнум. В клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина в Санкт-Петербурге на лечении с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 99 человек. Из них 93 петербуржца и шесть жителей Ленинградской области. Об этом сообщили 4 апреля в городском оперативном штабе.

Елена Молчанова ИА REGNUM Больница имени Боткина в Петербурге

«Всего в стационаре больницы им. С. П. Боткина с признаками ОРВИ находятся 299 пациентов, прибывших из неблагополучных по COVID-19 стран, из них 22 ребенка старше 5 лет. Поступило за прошедшие сутки с признаками ОРВИ 24 человека, выписано 42 человека», — уточнили в штабе.

Общее количество больных с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге с начала эпидемии достигло 171 случая, в Ленобласти — 47 случаев. Выписано после выздоровления 28 петербуржцев и два жителя Ленобласти. Скончались два петербуржца, среди жителей области умерших нет.

В настоящее время в Санкт-Петербурге на карантине находятся 8855 человек: 39 из них живут в обсервации, 8816 — на домашнем карантине.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки, 3 апреля, в Петербурге выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще шесть случаев — в Ленобласти. За сутки выздоровело 4 человека. Новых летальных исходов нет.

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