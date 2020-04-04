Калуга, 4 апреля, 2020, 15:15 — ИА Регнум. В Калужской области три города, Калуга, Обнинск и Белоусово, по итогам 2019 года вошли в число городов с наиболее комфортной средой по результатам полученных Минстроем России данных на основании расчёта состояния городской среды в 1 115 населенных пунктах страны. По итогам 2019 года 299 города РФ (26,9%) признаны благоприятными для жизни. Об этом 4 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

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По данным ведомства, под комфортной городской средой понимается не только благоустройство, но и доступность объектов культуры, безопасность дорожного движения, развитость сферы услуг, состояние жилищного фонда, обеспеченность коммунальной инфраструктурой и другие компонентов. Наибольшая положительная динамика за 2019 год отмечена по таким критериям, как общее улучшение облика городов, сокращение аварийного жилого фонда, создание безбарьерной среды.

По словам министра строительства и ЖКХ Калужской области Егора Виркова, вывести города на новый уровень развития во многом удалось благодаря реализации мероприятий национальных проектов.

«В 2018 году у нас был признано комфортными только два города — Калуга и Обнинск, в 2019 году к ним присоединился третий — Белоусово. Увеличилось количество баллов, на которые оценены наши города — средний балл составил около 200, тогда как, набравшие более 180, уже считаются городами с благоприятной средой», — сказал калужский министр.