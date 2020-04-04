Тула, 4 апреля, 2020, 14:36 — ИА Регнум. 93-летняя жительница Тулы, госпитализированная ранее с COVID-19 и уже готовившаяся к выписке в связи с выздоровлением, скончалась от хронического заболевания. Об этом сообщили 4 апреля в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

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«Анализ, забранный у женщины за день до смерти (контрольный анализ), повторно подтвердил отрицательный результат на вирус. Но она скончалась от хронического заболевания сердечно-сосудистой системы», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего в регионе зарегистрировано 19 случаев нового коронавируса, два случая выявили за последние сутки. Три пациента выздоровели.