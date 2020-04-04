Обнинск, Калужская область, 4 апреля, 2020, 14:22 — ИА Регнум. Выпуск линейки наиболее востребованной продукции, которая может применяться для дезинфекции, налажен на предприятии АО «Обнинскоргсинтез», сообщили 4 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На предприятии АО «Обнинскоргсинтез»

Ежедневно на предприятии изготавливается около 200 т хлорсодержащих веществ различной концентрации для обработки помещений, транспорта. Запущена линия по производству средств на спиртовой основе для личной гигиены. Её мощность — 100 тысяч литров в день. В ближайшие две недели ассортимент предприятия расширится за счет выпуска дезинфицирующих гелей. Первая партия дезсредств безвозмездно направлена в Роспотребнадзор, воинскую часть и на предприятия ЖКХ Обнинска. Помощь также будет оказана поликлинике и учебному центру ВМФ «Военно-морская академия».

АО «Обнинскоргсинтез» специализируется на выпуске антифризов, автомасел, смазочных материалов и других специальных жидкостей.