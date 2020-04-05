Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 5 апреля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 5 апреля: немцы начали карательную операцию против партизан Белоруссии.

5 апреля 1944 года для защиты тыла витебской и полоцкой группировок немцы начали карательную операцию против 12 партизанских бригад Полоцко-Лепельского «партизанского края» Белоруссии.

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