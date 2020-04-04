Новосибирск, 4 апреля, 2020, 12:43 — ИА Регнум. Новосибирские пожарные потушили открытый огонь в цехе по переработке дерева в Ленинском районе города. Сейчас проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. Пострадавших нет, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ по Новосибирской области.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области В Новосибирске в цехе по переработке дерева произошёл пожар

О пожаре одноэтажного здания в 11:53 (время местное) сообщили очевидцы. До приезда спасателей пять человек эвакуировались из здания самостоятельно. К этому времениобрушилась кровля одного из зданий цеха. Тушение осложняла высокая температура и сильна задымленность.

Несмотря на это, пожарным удалось предотвратить угрозу распространения огня на соседние здания. Им потребовалось около получаса, чтобы ликвидировать открытое горение.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Причину возгорания будут устанавливать дознаватели.