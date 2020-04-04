Балашиха, Московская область, 4 апреля, 2020, 20:29 — ИА Регнум. Несмотря на карантин, в подмосковной Балашихе продолжаются работы на объектах культурного наследия. Сейчас в горокруге проводят косметический ремонт памятника В. И. Ленину. Работы приурочены к 150-летней годовщине со дня его рождения. Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник Ленину на проспекте имени Ленина

Памятник расположен на пересечении улицы Советской и проспекта имени Ленина. Это объект культурного наследия регионального значения, он создан в 1957 году скульптором М. Ф. Листопадом и архитектором А. К. Ростковским. За памятником расположены сквер, здание администрации города, православный храм Александра Невского.

Городские службы заняты косметическим ремонтом монумента: выравнивают постамент, красят скульптуру, облагораживают территорию вокруг. Ремонт обещают закончить в течение двух-трех дней, уточнили работники.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник В.И. Ленину. Скульптор М.Ф. Листопад, архитектор А.К. Ростковский

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник Владимиру Ильичу Ленину. Скульптор М.Ф. Листопад, архитектор А.К. Ростковский

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник Владимиру Ильичу Ленину. Скульптор М.Ф. Листопад и архитектор А.К. Ростковский

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Табличка у памятника Владимиру Ильичу Ленину. Скульптор М.Ф. Листопад и архитектор А.К. Ростковский

Напомним, Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля 1870 года. В 2020 году исполняется 150 лет со дня его рождения.