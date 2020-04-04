Калуга, 4 апреля, 2020, 12:38 — ИА Регнум. На территории Калужской области зафиксировано шесть случаев коронавирусной инфекции. Один пациент выздоровел, сообщает 4 апреля корреспондент ИА REGNUM по информации оперативного штаба

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Условно-положительные анализы 36 человек направлены на проверку. На карантине в больнице находятся 25 человек. На обсервации в санатории «Спутник» находятся 12 человек. Дома под наблюдением медиков — 2041 человек. По результатам анализов с наблюдения снято 1989 человек.

Напомним, первый заболевший COVID-19 был зарегистрирован в Калуге 17 марта. Мужчина 56 лет возвратился из Италии. В настоящее время он здоров и находится дома.