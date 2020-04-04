Санкт-Петербург, 4 апреля, 2020, 09:59 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес важные изменения в постановление городского правительства, определяющее порядок жизни Северной столицы в условиях мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID-19). Почти все ранее принятые меры остаются в силе до конца апреля, однако есть и новации, которые можно расценить как послабления.

Дарья Драй ИА REGNUM Сенатская площадь во время режима самоизоляции

Запреты

По 30 апреля 2020 года продлевается режим самоизоляции для жителей Санкт-Петербурга в возрасте старше 65 лет. Этот режим не распространяется на медработников и тех пенсионеров, кто трудится в организациях жизнеобеспечения. Режим самоизоляции должен быть обеспечен в квартирах либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

«Тем, кто соблюдает режим самоизоляции, будет предоставляться единовременная денежная выплата в размере 2 тысяч рублей, — подтвердили в Смольном. — Также они будут бесплатно получать лекарства и медицинские изделия по рецептам врачей».

До конца апреля продлено действие рекомендации для всех остальных жителей Петербурга держать дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга и не покидать без необходимости места проживания. Исключение составляют случаи обращения за экстренной медицинской помощью и наличие прямой угрозы жизни и здоровью.

Можно спокойно выходить из дома для поездок на работу и с работы, которая официально не приостановлена, для передвижений по территории Санкт‑Петербурга, связанных с осуществлением разрешенной деятельности, в том числе оказания транспортных услуг и услуг доставки, а также для следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, для выноса бытовых отходов.

По 30 апреля запрещается посещение детских и спортивных площадок, за исключением дежурных групп детских садов. Также по 30 апреля действует запрет на посещение парков, садов, скверов, продлен запрет на доступ посетителей в букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок.

Сохраняется до конца месяца запрет на работу детских садов, школ и учреждений среднего профессионального образования, а также спортивных школ. С 6 апреля учебный процесс возобновляется с использованием средств электронного обучения и дистанционных технологий, педагоги и преподаватели продолжат работу в дистанционном режиме.

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Петербуржцы, работающие в организациях, на которые не распространяется режим нерабочих дней, смогут приводить своих детей в дежурные группы детских садов, список которых определен комитетом по образованию. При этом в группах должно быть не более 12 воспитанников.

«Воспитанникам детских садов, которые до 30 апреля не посещают детские сады, а также школьникам и студентам колледжей, находящимся на дистанционном обучении, с 13 апреля будут предоставляться продуктовые наборы», — пообещали власти Санкт-Петербурга.

Решением Александра Беглова по 30 апреля продлена блокировка льготных и бесплатных проездных билетов для всех обучающихся, пенсионеров и граждан, достигших предпенсионного возраста. В последующем льготный период обещают восстановить.

Напомним также, что по 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещено проведение спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий; доступ посетителей в музеи, театры, зоопарки, аквапарки, ночные кабаре и клубы (дискотеки), детские игровые комнаты, развлекательные центры; доступ посетителей в плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением лиц, проходящих подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также членов сборных команд РФ); курение с использованием кальянов в общественных местах.

До 30 апреля запрещается работа ресторанов, баров, кафе, общедоступных столовых и иных предприятий общественного питания, за исключением доставки заказов на дом, на предприятия и в гостиницы. Этот запрет не распространяется на производственные столовые.

Запрещается работа объектов розничной торговли, за исключением продовольственных магазинов, аптек, автозаправочных станций, станций для зарядки электрических транспортных средств, а также магазинов, реализующих непродовольственные товары первой необходимости. Работа интернет-магазинов не приостанавливается.

Запрещается предоставление услуг физическим лицам, предусматривающих очное присутствие граждан. Запрет не распространяется на медицинские и реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми и иными нуждающимися лицами и иные социальные услуги, транспортные услуги, гостиничные услуги, ветеринарные услуги, финансовые услуги (в том числе банковские и страховые), жилищно-коммунальные услуги, услуги связи и услуги по погребению.

Запрещается посещение храмов и других религиозных учреждений, исключение сделано только для служителей и персонала. Запрещено проведение спортивных, досуговых, экскурсионных мероприятий и групповых занятий.

По 1 июня 2020 на территории Санкт-Петербурга приостанавливается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, иных объектах санаторно-курортного лечения и отдыха.

Послабления

Ранее Смольный на период борьбы с коронавирусом запретил распространение любых печатных материалов путем передачи из рук в руки. Это вызвало критику со стороны ряда печатных СМИ и представителей профессиональных сообществ, журналистских союзов. Теперь это ограничение отменено. Разрешено распространение периодических печатных изданий методом «из рук в руки», а также работа торговых точек, торгующих печатными изданиями.

Кроме того, как уже сообщало ИА REGNUM, теперь разрешена работа салонов связи, продающих мобильные устройства, а также организаций, занимающихся техобслуживанием и ремонтом автомобилей и мотоциклов, проводящих техосмотр транспортных средств.

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Жители Петербурга на будущей неделе смогут посетить многофункциональные центры — с 7 по 10 апреля, чтобы по предварительной записи получить документы, заявления о предоставлении которых были поданы по 27 марта. Продолжится предоставление услуг МФЦ в электронной форме.

Другие меры

Очная учёба в петербургских вузах вряд ли возобновится до конца 2019/2020 учебного года. Постановлением Смольного высшим учебным заведениям рекомендовано перейти на внеаудиторную форму обучения с помощью дистанционных образовательных технологий. Эта же рекомендация распространяется на проведение аттестации студентов.

«Аттестация студентов, обучающихся по техническим, медицинским и творческим специальностям, может быть перенесена на более поздние сроки по решению администрации высшего учебного заведения», — уточнили городские власти.

Таксомоторным паркам в обязательном порядке предписано обеспечить регулярное проведение дезинфекции автомобилей. Агрегаторам такси рекомендовано в приоритетном порядке передавать заказы тем компаниям, которые проводят дезинфекцию машин.

Предприятия, на деятельность которых не распространяются ранее введенные запреты и ограничения, до 6 апреля должны определить численность работников, которые остаются на своих рабочих местах, число тех, кто продолжит работу на «удалёнке», и тех, для кого установлен режим нерабочего дня с сохранением зарплаты.