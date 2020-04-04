Ярославль, 4 апреля, 2020, 08:10 — ИА Регнум. Заседание муниципалитета города Ярославля, запланированное на 8 апреля, перенесено. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Муниципалитет Ярославля

Точная дата нового заседания пока неизвестна, ориентировочно оно состоится 15 апреля. В связи с этим переносятся и заседания постоянных комиссий и совета муниципалитета, запланированные на 6 апреля.

Причиной переноса стала ситуация с распространением коронавирусной инфекции.