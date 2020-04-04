Москва, 4 апреля, 2020, 03:24 — ИА Регнум. Партия материалов для проведения 10 тыс. исследований на коронавирус отправлена из России в Белоруссию, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24».

(сс) Francisco Àvia Hospital Clínic Взятие биологического материала для теста на COVID-19

«Принято решение о направлении 10 тысяч диагностических систем, точнее, диагностического материала, который обеспечит проведение почти 10 тысяч исследований», — сказал российский дипломат.

По его словам, груз отправлен по решению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Груз будет доставлен в Минск 4 апреля днём.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в его стране не хуже, чем в России.