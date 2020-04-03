Минск, 3 апреля, 2020, 22:44 — ИА Регнум. Александр Лукашенко раздумывает, ехать ли в Москву на День Победы, и считает, что было бы неплохо перенести торжества 9 мая из России в Белоруссию. Об этом он заявил 2 апреля в интервью главе белорусского представительства телерадиокомпании «Мир».

President.gov.by Интервью Александра Лукашенко телерадиокомпании «Мир»

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко рассказал, что рассматривает возможность присутствия 9 Мая на параде и в Москве, и в Минске. По его словам, московский парад символичен для него, так как Москва была столицей СССР — страны — победительницы в Великой Отечественной войне.

«Я жил в той стране много лет, как человек состоялся в той стране. Поэтому Москва и моя столица. И надо бы в этот день там побывать, — сказал Лукашенко. — Но вот я думаю, как развести мероприятия. Если я приму решение лететь в Москву на эти торжества, то главный вопрос — как в Белоруссии мы будем праздновать».

В президентской пресс-службе заверили: «Участие президента Белоруссии в параде в Минске 9 мая безусловно и сомнению не подлежит». Там отметили также, что в отношении Москвы приходится сомневаться — «есть вероятность отмены этого мероприятия».

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«Представьте: Путину предложили провести этот день, 9 мая, в Белоруссии, что вообще нормально и символично, потому что Белоруссия — это живой памятник той войне, — сказал Лукашенко. — Поехал бы президент России? Нет». Лукашенко поведал также: «День Победы, День Независимости — они у нас как семейные праздники. Мои старшие сыновья воспитывают своих детей в духе преданности этим традициям».

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Если же московские торжества состоятся, то может быть рассмотрен вариант проведения минских торжеств вечером (в Белоруссии военный парад 9 мая Лукашенко отменил в 90-е). По словам белорусского лидера, «опыт у нас есть». Однако тогда возникает вопрос проведения традиционного утреннего шествия на площади Победы.

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Лукашенко увязал празднование победы в Великой Отечественной войне, которую он относит к «не нашим», с нефтегазовым спором с Россией. Белорусский лидер считает, что общая история является аргументом в меркантильных вопросах, которые решает руководство постсоветской республики — формально «суверенной и независимой».

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«Поэтому в год 75-летия, и не только в этот год, мы никогда не должны спорить по какой-то нефти, газу и по другим вопросам. Потому что те, кто гнили в окопах — русские и белорусы — они ведь об этом не думали. Они не думали, что когда-то мы сами добровольно откажемся от своей страны, от Советского Союза. Но не мы тому виной, белорусы», — сказал Лукашенко.

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