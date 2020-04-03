Кострома, 3 апреля, 2020, 19:31 — ИА Регнум. Против заместителя главы администрации города Волгореченска возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Костромской области.

По информации источника ИА REGNUM, речь идёт об Александре Чувилеве, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

В соответствии с решением главы городского округа чиновник курировал вопросы работы и развития энергетического, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Волгореченска, а также следил за строительством и благоустройством городских территорий.

По версии следствия, в марте 2020 года подозреваемый воспользовался служебным положением. Он предложил подрядчику, занимавшемуся реконструкцией городских очистных сооружений по муниципальному контракту, покровительство и беспроблемное подписание актов приемки работ. За это он потребовал 5% от общей суммы контракта стоимостью 673 миллиона рублей.

«В соответствии с договоренностью, представитель общества с ограниченной ответственностью должен был первоначально передать чиновнику часть оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей, а остальную сумму — по мере подписания актов выполненных работ и перечисления денежных средств на расчетный счет организации», — говорится в официальном сообщении СУ СКР.

Подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ 2 апреля 2020 года в личном автомобиле вместе с деньгами, предназначенными в качестве взятки. В отношении Чувилева решается вопрос о заключении под стражу. Расследование продолжается.